Black Friday : disques durs LaCie Rugged Mini à prix réduits

Durant le Black Friday, les disques durs portables LaCie Rugged Mini sont à prix rikiki. Pour rappel, cette gamme de disques durs offre l’avantage de pouvoir résister aux chutes et aux chocs. On peut donc les transporter facilement avec soi que ce soit en déplacement, en vacances, en randonnées, etc…

Ils sont également assez performants pour des disques de 2,5 pouces puisqu’ils offrent des débits de 510 Mo/s. Certes on est loin des taux de transferts offerts pour des SSD portables très véloces mais pour des disques portables au format 2,5″ c’est très bien.

A noter que les LaCie Rugged Mini sont couverts par une garantie de deux ans. Ils sont fournis avec deux ans d’abonnement aux services de récupération de donnée Rescue Services, ce qui pourra être utile par exemple en cas de défaillance du disque dur.

La totalité des capacités (1 To, 2 To, 4 To et 5 To) sont prroposés à prix réduits :

