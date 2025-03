Mozilla corrige plusieurs bugs et déploie Firefox 136.0.2

Correction d’un bug où « Cookies et données de site » et « Fichiers et pages temporaires en cache » étaient activés de manière inattendue après la mise à jour vers Firefox 136 pour les utilisateurs dont « Historique » et/ou « Paramètres du site » étaient définis pour être effacés à l’arrêt dans les versions précédentes. ( Bug 1952564 )

Les utilisateurs concernés déjà sur Firefox 136 peuvent désactiver ces paramètres dans « Confidentialité et sécurité ».