Bon Plan : le mini pc Beelink S12 Pro est à 189€ seulement

Bien que le Black Friday et le Cyber Monday soient terminés depuis quelques jours, le mini PC Beelink S12 Pro peut toujours s’acquérir à un super tarif en ce moment. En effet, durant le Black Friday la petite machine s’affichait au prix de 189€. Aujourd’hui son prix est remonté à 249€ sur Amazon.fr mais il est possible de rebasculer sur un tarif de 189€ simplement en cochant une petite case sur la fiche du produit.

Beelink S12 Pro à 189€ sur Amazon.fr (en cochant une case)

Pour information, le mini PC Beekink S12 Pro est animé par un processeur Intel (Alder Lake) N100 cadencé à 3,4 GHz. Il dispose d’un GPU Intel UHD Graphics et il embarque 16 Go de mémoire vive DDR4 et un SSD M.2. de 500 Go.

Et si jamais vous avez besoin de plus de stockage supplémentaire, il est également possible d’ajouter un disque dur ou un SSD au format 2,5 pouces dans l’emplacement prévu à cet effet.

A noter que le Beelink S12 Pro supporte le WIFI 6 (802.11ax) ainsi que le Bluetooth 5.2.

La machine est assez compacte. Elle mesure 115 x 102 x 39 mm et pèse 280 grammes. Sa connectique se compose d »un port Ethernet Gigabit, de 4 ports USB 3.2 Gen Gen2 (10 Gbps), de deux ports HDMI 2.0 et d’une prise casque. Le tout fonctionne sous Windows 11.

Un tel mini pc disponible à seulement 189€ sur Amazon.fr c’est un super prix pour ceux qui veulent avoir sous la main une machine multimédia compacte pouvant faire tourner la majorité des logicels du marché : bureautique, multimédia, etc… et éventuellement des jeux rétrogaming comme on a pu le faire lors de notre test du NiPoGi AK2 Plus (qui est équipé du même processeur N100).