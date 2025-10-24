Orange atteint un nouveau record avec la fibre à 40 Gbps

C’est dans la journée d’hier, jeudi 23 octobre, que l’opérateur Orange a expérimenté une nouvelle technologie fibre lui permettant de multiplier par cinq les débits actuels.

Durant la démonstration d’hier, Orange avait organisé un test de performance réalisé par deux joueurs, Crimson à Lyon et Kayane à Marseille, qui se sont affrontés à travers une partie de 2XKO, jeu de combat développé par Riot Games.

La technologie 50G-PON offre des débits de 40 Gbps alors que les technologies précédentes G-PON et XGS-PON atteignaient respectivement au maximum 2 Gbps et 8 Gbps. L’arrivée de cette nouvelle technologie va permettre d’augmenter considérablement les débits de la fibre. Elle répondra à la demande croissante en bande passante et permettra de futurs usages internet pour les entreprises ainsi que pour les particuliers.

La bonne nouvelle c’est que cette nouvelle technologie est compatible avec le réseau existant. Mieux encore, d’après Orange, un simple changement de carte réseau dans l’équipement situé dans les centraux optiques permettra de connecter un client fibre au 50G-PON.

Pour Christian Gacon, directeur Réseaux et Services Broadband chez Orange : « Il est encore tôt pour prévoir les possibles applications de la technologie 50G-PON, mais grâce aux investissements consentis par Orange pour déployer la fibre, il sera aisé d’évoluer vers cette technologie lorsque cela sera nécessaire. Ainsi Orange, à travers ses activités de recherche, prépare l’avenir de ses réseaux. »

La technologie 50G-PON est prête, reste maintenant à voir quand elle sera massivement déployée… Et surtout à quels tarifs seront les abonnements fibre à 40 Gbps.