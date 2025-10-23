Pendant une semaine, c’est à dire du 23 au 30 octobre 2025, le jeu Fear the Spotlight est offert sur l’Epic Games Store. Durant cette période, vous pouvez le télécharger sans débourser un centime en vous rendant sur cette page. C’est un jeu d’horreur narratif classé PEGI12.

Trailer du jeu

Synopsis

L’histoire de Sunnyside High est bien sombre. Lorsque Vivian s’aventure dans les couloirs déserts pour une séance de spiritisme avec la rebelle Amy, elle se retrouve soudainement seule et à la merci du monstre qui erre dans les couloirs. Vivian doit alors éviter le regard du monstre, retrouver son amie et découvrir la vérité troublante et meurtrière d’une tragédie vieille de plusieurs décennies. Fear the Spotlight est une lettre d’amour terrifiante aux jeux d’horreur classiques des années 90, avec une histoire riche, des énigmes à résoudre et une atmosphère oppressante. Ce jeu narratif est parfait pour les novices qui souhaitent découvrir les jeux d’horreur.