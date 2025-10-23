Le jeu Fear the Spotlight est gratuit sur l’Epic Games Store pendant une semaine

Pendant une semaine, c’est à dire du 23 au 30 octobre 2025, le jeu Fear the Spotlight est offert sur l’Epic Games Store.

Pendant une semaine, c’est à dire du 23 au 30 octobre 2025, le jeu Fear the Spotlight est offert sur l’Epic Games Store. Durant cette période, vous pouvez le télécharger sans débourser un centime en vous rendant sur cette page. C’est un jeu d’horreur narratif classé PEGI12.

Trailer du jeu 

Synopsis

L’histoire de Sunnyside High est bien sombre. Lorsque Vivian s’aventure dans les couloirs déserts pour une séance de spiritisme avec la rebelle Amy, elle se retrouve soudainement seule et à la merci du monstre qui erre dans les couloirs. Vivian doit alors éviter le regard du monstre, retrouver son amie et découvrir la vérité troublante et meurtrière d’une tragédie vieille de plusieurs décennies. Fear the Spotlight est une lettre d’amour terrifiante aux jeux d’horreur classiques des années 90, avec une histoire riche, des énigmes à résoudre et une atmosphère oppressante. Ce jeu narratif est parfait pour les novices qui souhaitent découvrir les jeux d’horreur.

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

