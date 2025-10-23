Darkenstein 3D : un FPS gratuit pour les amateurs de doom-likes à l’ancienne

Si vous aviez aimé le jeu Wolfenstein 3D sorti aux débuts des années 90, voilà un jeu qui devrait assurément vous plaire : Darkenstein 3D.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Si vous aviez aimé le jeu Wolfenstein 3D sorti aux débuts des années 90, voilà un jeu qui devrait assurément vous plaire. Le titre Darkenstein 3D est un FPS qui s’inscrit dans la pure lignée des jeux de tir à la première personne qui ont eu leur moment de gloire à la fin du siècle dernier. On pense notamment à Wolfenstein 3D, à Doom et aux nombreux autres doom-likes qui ont vu le jour à l’époque…

Dans Darkenstein 3D, vous incarnez un vagabond et votre mission est de tenter de sauver son chien qui a été capturé par des nazis. Oui le scénario tient sur un timbre poste, mais ce n’est pas vraiment l’histoire le plus important, c’est plutôt l’aspect nostalgique. Car le jeu mise tout là dessus. Il est principalement destiné aux joueurs des années 90 et se veut plutôt rétro. Il rappellera beaucoup de souvenirs aux gamers.

A noter que Darkenstein 3D est un jeu gratuit. Vous pouvez le télécharger sur cette page de Steam.

Trailer du jeu

Synopsis

Gunther, votre fidèle compagnon, a été capturé lors d’un raid nazi et est retenu prisonnier au fin fond d’une forteresse ennemie. Pour le sauver, vous devrez repousser vos propres limites et combattre les forces de l’Axe lors d’affrontements toujours plus difficiles. En chemin, vous découvrirez des secrets extraterrestres, d’étranges pouvoirs et des horreurs cachées dans un monde ravagé par la guerre.

Rapidité, brutalité, talent : Darkenstein 3D ne va pas vous prendre par la main. Vous pourrez esquiver les projectiles ennemis, mais votre survie dépendra de la rapidité de vos déplacements, de la précision de votre visée et de votre réactivité. Chaque combat sera un ballet mortel de décalages latéraux et de coins de mur. Aucune mécanique de couverture, aucune assistance à la visée, rien que du gameplay pur et dur.

Sebastien 20295 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.123

Sebastien

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : l’iPhone 16e chute à 499,99€ (maj :…

Sebastien

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€, 20€, 30€ sur…

C’est l’automne sur Aliexpress : les prix tombent et les…

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.123

Sebastien

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : l’iPhone 16e chute à 499,99€ (maj :…

Sebastien

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€, 20€, 30€ sur…

C’est l’automne sur Aliexpress : les prix tombent et les…