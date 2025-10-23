Si vous aviez aimé le jeu Wolfenstein 3D sorti aux débuts des années 90, voilà un jeu qui devrait assurément vous plaire : Darkenstein 3D.

Si vous aviez aimé le jeu Wolfenstein 3D sorti aux débuts des années 90, voilà un jeu qui devrait assurément vous plaire. Le titre Darkenstein 3D est un FPS qui s’inscrit dans la pure lignée des jeux de tir à la première personne qui ont eu leur moment de gloire à la fin du siècle dernier. On pense notamment à Wolfenstein 3D, à Doom et aux nombreux autres doom-likes qui ont vu le jour à l’époque…

Dans Darkenstein 3D, vous incarnez un vagabond et votre mission est de tenter de sauver son chien qui a été capturé par des nazis. Oui le scénario tient sur un timbre poste, mais ce n’est pas vraiment l’histoire le plus important, c’est plutôt l’aspect nostalgique. Car le jeu mise tout là dessus. Il est principalement destiné aux joueurs des années 90 et se veut plutôt rétro. Il rappellera beaucoup de souvenirs aux gamers.

A noter que Darkenstein 3D est un jeu gratuit. Vous pouvez le télécharger sur cette page de Steam.

Trailer du jeu

Synopsis

Gunther, votre fidèle compagnon, a été capturé lors d’un raid nazi et est retenu prisonnier au fin fond d’une forteresse ennemie. Pour le sauver, vous devrez repousser vos propres limites et combattre les forces de l’Axe lors d’affrontements toujours plus difficiles. En chemin, vous découvrirez des secrets extraterrestres, d’étranges pouvoirs et des horreurs cachées dans un monde ravagé par la guerre.

Rapidité, brutalité, talent : Darkenstein 3D ne va pas vous prendre par la main. Vous pourrez esquiver les projectiles ennemis, mais votre survie dépendra de la rapidité de vos déplacements, de la précision de votre visée et de votre réactivité. Chaque combat sera un ballet mortel de décalages latéraux et de coins de mur. Aucune mécanique de couverture, aucune assistance à la visée, rien que du gameplay pur et dur.