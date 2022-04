Nostalgie : le premier volet de DOOM comme vous ne l’avez jamais vu…

Grâce au travail acharné d’un fan de modding, le tout premier épisode de DOOM, qui est sorti dans les années 90 et qui a été l’un des premiers jeu à ouvrir la voie du multi-joueur, a droit à un sérieux lifting.

En effet, le moddeur connu sous le pseudonyme sublim-t a publié sur cette page un MOD permettant d’embêlir considérablement ce bon vieux DOOM en lui offrant le support de la technologie Raytracing.

A noter que pour profiter du MOD il faut impérativement posséder le jeu original et une carte graphique suffisamment récente pour prendre en charge le Raytracing.

Si vous avez les deux : c’est parfait ! Il suffit alors de télécharger le fichier ZIP. Ensuite décompressez-le et placez son contenu dans le même dossier que le fichier DOOM.WAD du jeu DOOM. Et vous pourrez redécouvrir DOOM avec les technologies actuelles (raytracing et DLSS)

Voilà le résultat en vidéo :