La mise à jour 14.1.0 est disponible pour la Nintendo Switch

Il y a une quinzaine de jours environ, Nintendo dévoilait le firmware 14.0.0 de la Nintendo Switch. Pour rappel, cette version apportait la possibilité aux joueurs de trier et de ranger leur catalogue de jeux Switch dans des dossiers.

Aujourd’hui, Nintendo revient avec une nouvelle mise à niveau. Cette fois-ci, le constructeur permet à sa célèbre console hybride de passer à la version 14.1.0. Ce n’est pas une mise à jour majeure mais une verrsion qui ajoute une nouvelle fonctionnalité.

En effet, Nintendo a jouté des paramètres de notification des points platine engrangés par les joueurs. Désormais, les paramètres systèmes permettent d’avoir accès à ces informations :

Paramètres de notification des points platine a été ajouté sous notifications dans les paramètres système.

Les points platine non réclamés gagnés en accomplissant des missions Nintendo Switch Online sur votre console Nintendo Switch généreront des notifications.

Les missions et récompenses Nintendo Switch Online ne sont pas disponibles dans certains pays et régions.

Paramètrer ces notifications sur OFF masquera la notification envoyée lorsqu’il y a des points platine non réclamés.

Rappel : pour mettre à jour la Nintendo Switch, il suffit d’allumer la console et de se rendre dans « Paramètres » puis « Console » et « Mise à jour de la console ». Dans cette rubrique, il ne reste plus qu’à lancer la mise à jour.