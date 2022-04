L’édition 2022 de l’E3 est définitivement annulée !

Finalement et contrairement à ce qui était annoncé en janvier dernier, l’E3 2022 est purement et simplement annulé cette année.

Ni en version physique ni en version numérique.

La société organisatrice, l’ESA (pour Entertainment Software Association) n’a pas donné beaucoup d’informations concernant cette annulation. Mais elle promet d’ores et déjà que l’édition 2023 aura bien lieu. Et du coup elle donne rendez-vous aux gamers et aux éditeurs en 2023.

Ce n’est pas la première fois que l’E3 est annulé. C’est même déjà la troisième année consécutive que le salon botte en touche. Et apparemment cela n’est pas pour déplaire à d’autres événements qui, eux, sont maintenus. On aura ainsi droit : au Summer Game Fest en juin prochain, à la Gamescom du 24 au 28 août 2022 ou encore le Tokyo Game Show qui aura lieu du 15 au 18 septembre.