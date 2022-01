L’édition physique du salon de jeux vidéo E3 est annulée

D’après le site Venture Beat, le célèbre salon de jeux vidéo E3 n’aura pas lieu cette année. A noter toutefois que si la version physique du salon est purement et simplement annulée, comme c’était déjà le cas l’année dernière, une version en ligne 100% dématérialisée est, elle, maintenue.

En cause : la pandémie de COVID-19 qui sévit avec toujours autant de virulence à travers le monde et sutout le variant Omicron qui fait de plus en plus parler de lui.

« En raison des risques sanitaires actuels liés au COVID-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l’E3 n’aura pas lieu en personne en 2022 […] Nous restons incroyablement enthousiastes quant à l’avenir de l’E3 et sommes impatients d’annoncer plus de détails bientôt. »

La décision d’annuler la version physique de l’E3 n’est pas si surprenante que ça. Il faut dire que pas mal de salons et de conférences sont déjà annulés par mesure de sécurité depuis l’émergence du variant Omicron.

Et si certains salons comme le CES 2022 ont été maintenus malgré le désistement de nombreux esposants on ne peut pas dire que l’édition 2022 du CES soit vraiment une réussite. Les allées du CES sont quasiment vides. Par mesure de sécurité les exposants et les visiteurs ont préféré désertés ce salon qui brasse énormément de monde en temps normal.

Si vous suivez notre ami PP Garcia sur sa chaîne youtube, vous avez pu remarquer qu’il faisait le même constat. Peu d’exposants, peu de visiteurs, peu de produits présentés IRL. A se demander si l’annulation du salon n’aurait pas été une meilleure idée, quitte à revenir en plus grande forme l’année prochaine….