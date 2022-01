GM510 : une nouvelle souris gaming signée AGON by AOC

En plus de l’écran 27″ QHD AGON Pro AG274QGM qui ofre la particularité de supporter un taux de rafraîchissement de 300 Hz, le fabricant AGON by AOC annonce également la sortie d’une nouvelle souris gaming.

Le mulot porte le nom de GM510. C’est une souris filaire à destination des joueurs droitiers. Sa structure en nid d’abeille fait un peu penser aux MM710/711 de Cooler Master. L’avantage d’un tel design est de réduire drastiquement le poids de la souris et apparement çà fonctionne puisque la GM510 n’affiche qu’un poids de 98 grammes sur la balance.

La souris AOC GM510 est équipé d’un capteur Pixart PMW3389 et elle dispose de commutateurs Kailh, dont la durée de vie est estimée à 80 millions de clics. Elle supporte jusqu’à 16.000 DPI et elle propose une accélération à 50g. La souris dispose d’un éclairae RGB sur plusieurs zones et offre pas moins de six boutons.

Petit plus et non des moindres, la GM510 supporte la technologie NVIDIA Reflex. Cette techmologie spécialement mise en place pour les joueurs permet d’adapter la latence de la souris avec celle de l’écran (qui doit lui aussi être pourvu de la même technologie bien évidemment).

La souirs est annoncée au prix de 39,90€. Elle est couverte par une garantie de deux ans.