Le programme d’informations et de benchs SANDRA est maintenant compatible ARM64

En ce début d’année 2022, le programme d’informations SANDRA a droit à une nouvelle mise à jour. La version 31.66 permet au programme le supporter l’architecture ARM64. Cela permetà SANDRA d’être compatible avec tous les appareils compatibles ARM64, comme par exemple les appareils équipés d’un processeur ARM (comme le Cortex v8 AArch64), Qualcomm (comme le Snapdragon / Kryo) ou Broadcom (que l’on trouve dans les Raspberry Pi).

L’éditeur annonce que Sandra supporte à présent toutes les fonctionnalités modernes ARM64 comme par exemple NEON (Advanced SIMD), l’accélération matérielle chiffrée (AES, SHA1, SHA256), VFP, etc…

La nouvelle version de SANDRA supporte aussi (de façon préliminaire) les processeurs Intel RaptorLake de 13ème géénration. Elle corrige aussi un souci d’affichage de la mémoire avec les processeurs Intel AlderLake de 12ème génération. A noter que plusieurs benchs ont également été corrigés.

Vous pouvez télécharger la dernière version de Sandra sur cette page de notre section Téléchargement ou sur le site de l’éditeur.

Voilà le changelog complet tel qu’annoncé par SiSoftware :

Prise en charge d’ARM64 (AArch64)

– Processeurs/SoC ARM Cortex AArch64, y compris A7X, A5X, X1

– Processeur/SoC Qualcomm Snapdragon 7c / Kryo

– Processeur/SoC Broadcomm BCM dans Raspberry Pi 4B (et les anciens Pi 3B+, 3B)

Matériel

– Prise en charge préliminaire d’Intel RaptorLake (RPL) 13e génération Core (S/H)

– Résolution des problèmes de rapport de mémoire sur Intel AlderLake (ADL) 12e génération Core

Benchs mémoire et cache

– Dynamic bandwidth workload allocator for big/LITTLE arch (e.g. ARM DynamiQ, Intel Hybrid)

Buffered Memory Bandwidth

Direct Cache L1D, L2, L3, L4 Bandwidth

Benchs CPU

– Dynamic work-allocator enabled by default on all benchmarks (except where not possible)

– Additional Core/Thread selection support

« big/P Cores Only » (but not threads – thus 8T) – only “Core” cores

« LITTLE/E Cores Only » (thus 8T) – only “Atom” cores

« Multi-Threaded big/P Cores » – only “Core” cores w/SMT – thus 16T

« Single Thread big/P Core » – (1T) thus single “Core” core

« Single Thread LITTLE/E Core » – (1T) thus single “Atom” core

Latence du cache

– Single-thread testing for shorter benchmark time

– big/LITTLE core latency test (L1D/L1I P/E, L2 P/E, L3, L4)

Bande passante mémoire et cache

– Larger transfers improving bandwidth (AVX512, AVX2)

– big/LITTLE cores bandwidth (L1D/L1I P/E, L2 P/E, L3, L4)

Support de nouveau système d’exploitation

– Windows 11

– Serveur Windows 2022 LTSC (21H2)

– Windows Server vNext (noyau Windows 11)