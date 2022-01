Le CES 2022 est maintenu mais amputé d’une journée

Malgré la crise sanitaire et de nombreuses annulations de la part d’exposants de renom (voir cette actualité) le CES 2022 aura bel et bien lieu cette année à la fois en virtuel mais aussi en présentiel.

L’édition 2022 du salon s’apprête à ouvrir ses portes dès demain. Pour maintenir le salon IRL, les organisateurs ont du s’assurer que des mesures suffisantes ont été prises pour la sécurité de tous, aussi bien pour les exposants que les visiteurs. Par conséquent, le pass sanitaire ainsi que la vaccination sont obligatoires. Un test négatif de moins de 24 heures est également nécessaire.

Par ailleurs, la CTA (Consumer Technology Association), la sociétié qui organise le CES a annoncé que de nouvelles mesures avaient été prises et que la durée du salon a été raccourcie. Initialement le CES 2022 devait durer jusqu’au 8 janvier mais finalement il prendra fin le 7 janvier.

La Consumer Technology Association a annoncé aujourd’hui que le CES 2022 fermera un jour plus tôt et que l’événement en personne aura lieu à Las Vegas du 5 au 7 janvier 2022. Cette décision a été prise comme mesure de sécurité supplémentaire aux protocoles sanitaires actuels qui ont été mis en place pour le CES.

Plus de 2.200 exposants sont confirmés pour exposer en personne au CES 2022. Au cours des deux dernières semaines, 143 entreprises supplémentaires se sont inscrites pour exposer en personne. La construction de l’espace d’exposition des exposants est bien avancée et les participants pourront bientôt voir et expérimenter les dernières innovations technologiques.