HyperX dégaine un casque gamer avec 300 heures d’autonomie

La marque HyperX, qui appartient désormais à HP, profite du CES 2022 pour dévoiler un nouvel acesssoire à destinations des gamers. L’appareil porte le nom de HyperX Cloud Alpha Wireless, c’est un micro casque qui offre l’avantage d’être dépourvu de fil (contrairement au modèle précédent).

Le micro casque reprend grosso modo le design et les caractéristiques de son prédécesseur mais il dispose en plus de quelques améliorations plutôt bien venues : un similicuir souple, une mousse à mémoire de forme, un cadre en aluminium, des drivers de 50 mm plus minces et plus légers.

Le fabricant annonce que le casque offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 300 heures de fonctionnement. La recharge complète se fait en USB C en 4h30.

A noter que le casque propose un son surroung DTS pour plus d’immersion. Le casque est doté d’un micro amovible avec indicateur d’état sous forme de LED. Des commandes audio sont intégrées aux oreillettes.

Le micro casque HyperX Cloud Alpha Wireless sera commercialisé à partir du mois de février aux Etats-Unis au prix de 199,99$. Très vite, il devrait arriver en Europe.

Comme on peut le voir sur cette page d’autres accessoires (casque, souris, clavier, etc..) ont également été annoncés par le constructeur durant le CES.