Pilotez les signatures mail de votre entreprise avec Signitic

En milieu professionnel, le mail est le moyen de communication par excellence. Il est utilisé aussi bien pour les échanges entre les membres d’une même entreprise que pour ceux effectués avec des partenaires. De fait, il doit respecter un certain formalisme qui lui donne toute son importance. La présence d’une signature dans le mail peut être considérée comme faisant partie de ce formalisme. Pour piloter les signatures mail de votre entreprise, Signitic vous offre un service adapté.

Signitic : qu’est-ce que c’est ?

Signitic est une solution numérique qui vous permet de centraliser efficacement les signatures mails de votre entreprise grâce à une interface unique. La solution Signitic apparaît comme la fin de tous vos problèmes de signatures mail. Elle vous donne la possibilité d’insérer dans chacun de vos courriels une signature contenant des références professionnelles et une identité.

Afin de faciliter son utilisation et son insertion dans vos processus, la solution Signitic s’intègre rapidement à vos espaces collaboratifs. Ainsi, si vous utilisez des outils comme Google Workspace ou encore Office 365, aucun souci ne se posera. Vous serez en mesure de faire pleinement usage de Signitic.

À cela s’ajoute un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes. Outre la création de signatures mail, Signitic vous donne la possibilité de les insérer directement sur votre Webmail. Pour éviter les erreurs en toute sorte, vous avez accès à une fonction de gestion multi-organisation des signatures. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est la possibilité d’analyser l’impact de vos signatures avec des statistiques détaillées.

Toutes ses fonctionnalités n’augmentent en rien la complexité de la solution Signitic. Elle est conçue pour être intuitive et accessible à tous. En quelques essais seulement vous n’aurez aucun mal à vous l’approprier. Vous pourrez d’ailleurs remarquer cette simplicité d’utilisation déjà avec le processus de création des signatures qui se fait en quelques étapes.

D’abord, des modèles clairs et facilement éditables vous sont fournis. Une fois que vous avez apporté toutes les modifications nécessaires, vous passez ensuite à la personnalisation avec votre image par exemple. Vous avez enfin un aperçu du résultat avant de le valider.

Quels sont les avantages pour votre entreprise ?

En premier lieu, l’usage de Signitic vous permet d’harmoniser vos signatures mail. Cela est preuve de professionnalisme et de sérieux. L’image de votre entreprise ne sera que positivement affectée. De plus, cette solution automatise les créations de signatures pour les nouveaux collaborateurs. Vous évitez ainsi les erreurs et gagnez du temps.

Par ailleurs, avec Signitic, votre campagne de communication peut être améliorée significativement. L’outil vous permet de faire de vos signatures mail un des moyens de communication de votre entreprise. Les signatures mail peuvent générer une visibilité importante et vous permettre d’attirer de nouveaux clients.

Vous êtes libre d’y insérer des liens qui pourront avoir un réel impact sur votre activité. Pour aller plus loin, Signitic donne la liberté d’ajouter des images animées à votre signature mail. De cette manière, vous êtes certain de capter l’attention des destinataires. Vous augmentez ainsi votre visibilité en exploitant le plein potentiel d’un canal négligé. L’avantage sur votre concurrence est donc indéniable.