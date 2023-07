Le logiciel de messagerie Thunderbird vient de faire un bond en avant en passant directement de la version 102 (plus précisémment la 102.13.0) à la version 115. La fondation Mozilla explique ce changement important de numéoration par le fait que la nouvelle version de Thunderbird a subi d’importants changements à commencer par une toute nouvelle interface utilisateur baptisée « Supernova ». Une interface qui se veut plus sobre et plus rapide.

Voilà comment Mozilla présente Thunderbord 115 sur son site web :

Découvrez Supernova : notre version la plus rapide et la plus agréable visuellement, dédiée aux e-mails, aux agendas et aux contacts. Elle est conçue pour maximiser vos libertés. […] Perdez moins de temps à retrouver vos onglets de navigateur. Accédez à tous vos messages, agendas et contacts dans une même application rapide. Filtrez et organisez à votre guise. Gérez tous vos comptes séparément ou dans une boîte de réception unifiée. Thunderbird rend simplement votre vie plus simple. Thunderbird est clair et élégant par défaut, mais facilement personnalisable pour qu’il corresponde à vos préférences ergonomiques et visuelles. Il regorge de fonctionnalités uniques et puissantes.

« Supernova est le début d’une nouvelle ère pour Thunderbird », déclare Ryan Sipes, directeur du développement des produits et des affaires de Thunderbird. « Cela pose de belles bases solides pour les futures versions qui feront de Thunderbird un client de messagerie nettement meilleur – et nous ne nous arrêterons pas tant que ce ne sera pas la meilleure option disponible. »

Vous pouvez avoir un aperçu visuel des nouveautés apportées par Thunderbird 115 en vous rendant sur cette page (traduite automatiquement par Google). Comme vous le verrez sur celle-ci, l’affichage du logiciel de messagerie a été modernisé, la barre d’outils a été unifiée, le calendrier a été amélioré. Un nouveau logo Thunderbird a fait son apparition ainsi que d’autres améliorations.

Les Releases Notes de Thunderdbird 115 sont longues comme le bras. Je ne vais pas la publier ici. Je vous renvoie vers cette page pour consulter la (longue) liste des nouveautés, changements et correctifs apportés par ce nouvel opus.

Les développeurs de Mozilla expliquent que pour l’instant les versions 102.x et 115 de Thunderbird vont cohabiter ensemble. Les utilisateurs de Thunderbird 102.x peuvent continuer d’utiliser cette version qui continuera de bénéficier de mises à jour de sécurité pendant un moment.

Une mise à jour automatique vers Thunderbird 115 sera proposée d’ici quelques temps. Ceux qui veulent déjà sauter le pas peuvent toutefois le faire en téléchargeant par eux même Thunderbird 15 sur le site officiel : Thunderbird.net.

L’équipe Thunderbird attendra pour activer les mises à jour automatiques jusqu’à ce que nous soyons sûrs qu’aucun problème de ce type n’existe. Nous vous tiendrons au courant ici même et sur les plateformes de médias sociaux. (Les utilisateurs actuels de Thunderbird 102 continueront de voir les mises à jour de sécurité pendant cette période). Si vous ne voulez pas attendre une mise à jour automatique, Thunderbird 115 est également disponible en téléchargement directement sur thunderbird.net pour Windows, Linux et macOS.

Personnellement, j’ai installé Thunderbird 115 par dessus la version 102.13.0 de Thunderbird et je n’ai pas rencontré de problème. Tous mes comptes, messages, mails, etc.. ont été conservés correctement. Après mise à jour, le logiciel me paraît effectivement plus rapide et plus fluide. A voir à l’usage…

Si vous souhaitez faire la même chose, n’hésitez pas ça devrait bien se passer. Soyez tout de même prudent et prévoyant : faîtes une sauvegarde votre profil Thunderbird au cas où… Ou utilisez le programme Backup Thunderbird qui se chargera de faire une sauvegarde de vos données.