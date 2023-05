Kingston lance le SSD DC600M à destination des entreprises

Un nouveau SSD à destination des entreprises est annoncé chez Kingston. Le SSD porte le nom de DC600M, c’est un SSD au format 3,5″ qui exploite une interface SATA III. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur dont l’origine n’est pas précisé.

Le constructeur destine le DC600M aux entreprises. Grâce aux différentes capacités disponibles, le SSD sera utile notamment pour équiper les serveurs de stockage. Le fabricant a d’ailleurs eu l’idée d’intégrer directement au SSD une protection des données contre les coupures de courant.

Grâce à ses condensateurs, le DC600M protège les données contre les coupures d’alimentation inattendues afin de réduire le risque de perte de données et de garantir que le SSD se réinitialisera avec succès lors du prochain démarrage du système.

Le Kingston DC600M est décliné en cinq capacités de stockage : 480 Go, 960 Go, 1,92 To, 3,84 To et 7,68 To.

Voilà les débits annoncés pour chaque modèle :

DC600M 480 Go : 560 Mo/s en lecture, 470 Mo/s en écriture (94K/41K iOPS)

DC600M 960 Go : 560 Mo/s en lecture, 530 Mo/s en écriture (94K/65K iOPS)

DC600M 1,92 To : 560 Mo/s en lecture, 530 Mo/s en écriture (94K/78K iOPS)

DC600M 3,84 To : 560 Mo/s en lecture, 530 Mo/s en écriture (94K/59K iOPS)

DC600M 7,68 To : 560 Mo/s en lecture, 530 Mo/s en écriture (94K/34K iOPS)

Garantis 5 ans et avec un MTBF de 2 millions d’heures, les SSD de 480 Go, 960 Go, 1,92 To, 3,84 To et 7,68 To sont annoncés respectivement avec une endurance de 876 TBW, 1752 TBW, 3504 TBW, 7008 TBWet 1416 TBW.