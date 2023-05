Nextorage dévoile le NE5N : un SSD M.2. PCIe 5.0 qui offre du 10 Go/s

La firme japonaise Nextorage dont on avait déjà eu l’occasion de parler ici il y a quelques années est une filiale de Sony. Elle propose d’ailleurs des SSD M.2. à destination de la Playstation 5 afin d’augmenter la capacité de stockage de la console.

Mais aujourd’hui, le fabricant souhaite apparemment innové puisqu’en lieu et place de ses habituels SSD M.2. PCIe 4.0, il vient de dévoiler une gamme de SSD M.2. qui tire partie d’une interface PCI Express 5.0 4x.

La gamme NE5N de Nextorage est animée par un contrôleur Phison E26 et elle embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches.

Les SSD NE5N offrent la particularité d’être équipés d’un imposant dissipateur thermique comme on peut le voir sur les photos ci-dessous :

Le NE5N existe en deux capacités stockage : 1 To et 2 To et il offre des débits qui peuvent grimper à 10.000 Mo/s en lecture comme en écriture.

Voilà le détail pour chaque capacité :

NE5N 1 To : 9.500 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en ecriture (1300K/1400K iOPS)

NE5N 2 To :10.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en ecriture (1400K/1400K iOPS)

Les NE5N de 1 To et 2 To offrent une endurance respective de 700 TBW et 1400 TBW. Ils sont couverts par une garantie de 5 ans et sont annoncés avec un MTBF de 1,6 millions d’heures.

Les SSD sont dispo en précommande. Ils coûtent 250$ (1 To) et 500$ (2 To).