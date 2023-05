Naughty Dog met à disposition des joueurs une nouvelle mise à jour de The Last Of Us Part 1. Le patch 1.0.5 vise principalement à améliorer les performances.

Voilà le patch 1.0.5 pour le jeu The Last Of Us Part 1

L’éditeur Naughty Dog vient de mettre à disposition des joueurs une nouvelle mise à jour pour le jeu The Last Of Us Part1. Le patch 1.0.5 vise principalement à améliorer les performances. Il réduit aussi le temps de construction des shaders et il offre une texture plus fidèle avec les réglages Bas et Moyen.

Afin de profiter au mieux des améliorations, il est conseillé d’utiliser la dernière version des drivers AMD Adrenalin (23.4.3) si vous possédez une carte graphique AMD Radeon ou la dernière version des pilotes GeForce (531.79) si vous utilisez une carte NVIDIA.

Voilà la liste des changements et améliorations annoncés :