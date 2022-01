ACER lance le CG48 : un écran gaming OLED 4K de 48 pouces

Chez ACER, un nouvel écran gaming est annoncé : il s’agit du Predator CG48. C’est un moniteur assez imposant qui est aussi grand d’une TV : il mesure 48 pouces ! Le CG48 est un écran 48″ OLED qui supporte une définition 4K de 3.840 x 2.160 pixels.

Le monste offre la particularité d’offrir un taux de rafraîchissement de 138 Hz et un niveau de contraste de 135.000:1. Son temps de réponse est de 0,1 mls seulement.

Le CG348 supporte la technologie AMD FreeSync Premium Pro. Il supporte aussi le VRR (Variable Refresh Rate) ainsi que le HDR10.

Au niveau de la connectique, l’appareil propose des ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 ainsi que 4 ports USB 3.2 et un port USB C.

L’ensemble des caractéristiques techniques du Predator CG348 ne sont pas connus pour le moment. On sait par contre qu’il sera disponible en Europe au cours du troisième trimestre 2022 et qu’il coûtera 2.199 euros.