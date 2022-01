Jeu gratuit du moment : Epic Games offre Gods Will Fall

Epic Games offre actuellement le jeu « Gods Will Fall » sur l’Epic Games Store. Le jeu peut être récupéré gratuitement sur cette page jusqu’au jeudi 13 janvier à 17 heures.

Extrait :

Le règne sadique des dieux sur l’humanité dure depuis des millénaires. Assoiffés de cruauté et de souffrance, ils s’assurent la dévotion aveugle de chaque homme, femme et enfant en leur faisant prêter un serment de fidélité. Ceux qui ne se soumettent pas à la volonté des dieux risquent de mourir dans d’atroces souffrances.

Rejoignez une bande de guerriers intrépides prêts à tout pour briser l’emprise impitoyable des dieux sur l’humanité. Chaque homme et chaque femme capable de manier l’épée et las du règne cruel des dieux sera appelé à rejoindre votre clan de 8 survivants celtiques et à se soulever pour affronter les légions d’horribles bêtes et de sbires qui fourmillent dans chacun des royaumes infernaux des dieux.