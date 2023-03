Comment savoir si vous êtes éligible à la fibre optique ?

La couverture réseau mobile et Internet vous permet de solliciter une offre auprès d’opérateurs pour vos appareils. Selon cette couverture et le débit concerné, vous disposez de plusieurs offres à votre disposition comme chez RED by SFR. En plus d’une couverture haut débit, une couverture très haut débit existe.

Ce réseau très haut débit peut se faire par fibre optique en tant que réseau Internet performant. Envoyer des photos, télécharger des données ou encore des documents et vidéos peuvent se faire rapidement à l’aide de cette fibre optique. Elle réduit drastiquement le temps d’une recherche Internet pour améliorer l’expérience d’utilisation de son ordinateur ou de son mobile.

La fibre optique, un réseau très haut débit pour une expérience unique

Avant de réaliser un test d’éligibilité à la fibre optique, sachez que le réseau très haut débit apporté par des raccordements en fibre optique est des plus performants. Il s’agit d’un réseau FttH, Fiber to the Home, soit fibre optique jusqu’au domicile.

Avec un réseau déployé au sein de votre ville, privés comme professionnels, en appartement comme en maison, vous pouvez installer la fibre optique chez vous. Le réseau RED by SFR permet de profiter d’un réseau avec une vitesse de téléchargement de 1 Gbit/s au maximum et d’un débit montant pouvant grimper à 700 Mbit/s.

Comment tester son éligibilité fibre ?

Afin de profiter de ce débit performant, son éligibilité à la fibre optique doit être déterminée avant d’engager des démarches. Ce test est très simple et peut se faire avec votre simple numéro de téléphone ou avec l’adresse de votre domicile ou de vos locaux professionnels.

À l’aide de ce numéro de téléphone ou de votre adresse, testez votre éligibilité à la fibre optique en renseignant une de ces deux informations sur le site associé de RED by SFR. Selon l’information renseignée, vous déterminerez votre éligibilité ou non à la fibre, ainsi que le débit potentiel. Toutes les offres à votre disposition vous seront ainsi détaillées avec les prix associés aux offres pour entamer les démarches et y souscrire.

Tester son éligibilité fibre avec l’Arcep

Le test d’éligibilité fibre avec l’outil de RED by SFR est très simple. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) dispose aussi d’une carte de déploiement de la fibre. Vous pouvez ainsi savoir si vous êtes éligible en zoomant sur cette carte.

Une fois votre éligibilité à la fibre confirmée, vous pouvez entamer les démarches pour souscrire une offre fibre de chez RED by SFR. Avec un réseau 4G +, un réseau 5G en déploiement et un réseau Internet très haut débit pour plus de 12 millions de foyers, de nombreuses offres fibre optique sont disponibles pour prétendre à une expérience Internet et mobile des plus performantes. Une grande liberté est aussi présente avec des forfaits sans engagement et plus de 500 conseillers à disposition 7 jours sur 7 pour vous apporter une aide précieuse.