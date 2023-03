Attention : la dernière mise à jour de Windows 11 a un bug avec les SSD

La dernière mise à jour de Windows 11, qui porte le nom de Moment 2, et dont on parlait récemment dans cette actualité, souffre apparemment d’un problème assez important avec les SSD.

En effet, plusieurs utilisateurs ont remarqué que certains SSD étaient moins performants après installation de la mise à jour. Ils ont pu constater que les débits proposés les SSD étaient nettement réduits tandis que le temps de démarrage de Windows 11 était allongé.

A noter que tout le monde n’est pas concerné par ce problème puisque tous les SSD ne sont pas impactés de la même manière. Toutefois, Microsoft est d’ores et déjà au courant et l’édieur a même reconnu l’existence du problème sur son site d’assistance où l’on peut lire le message suivant :

La copie de fichiers volumineux de plusieurs gigaoctets (Go) peut prendre plus de temps que prévu sur Windows 11 version 22H2. Vous êtes plus susceptible de rencontrer ce problème lors de la copie de fichiers vers Windows 11 version 22H2 à partir d’un partage réseau via SMB (Server Message Block), mais la copie de fichiers locale peut également être affectée. Les appareils Windows utilisés par les consommateurs dans leur domicile ou dans leurs petits bureaux ne sont pas susceptibles d’être affectés par ce problème.