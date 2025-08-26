OWC lance un SSD portable USB4 de 8 To hyper rapide

La firme OWC annonce la sortie d’une nouvelle solution de stockage baptisée OWC Express 1M2 80G. C’est un SSD portable compact qui offre la particularité d’être équipé d’un boîtier en aluminium.

La firme OWC annonce la sortie d’une nouvelle solution de stockage baptisée OWC Express 1M2 80G. C’est un SSD portable compact qui offre la particularité d’être équipé d’un boîtier en aluminium ressemblant à un dissipateur thermique. On peut découvrir sur sa partie supérieure de nombreuses ailettes censées permettre un meilleur refroidissement de son contenu.

Le OWC Express 1M2 80G est équipé d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 4 (80 Gbps). Ce port est compatible Thundebolt 4 et 5 ainsi que Thunderbolt 3 (mais uniquement pour les MAC). A l’intérieur du boîtier se trouve un SSD M.2 NVMe qui offre une capacité de stockage allant de 1 à 8 To.

Voilà ses caractéristiques techniques :

Dimensions du boîtier : 133 mm x 72 mm x 24 mm (longuer x largeur x épaisseur)

Poids : 280 grammes

Port USB4 compatible Thunderbolt 4/5 et 3 (MAC seulement)

Compatible avec les SSD M.2. NVMe 2242 et 2280

D’après le fabricant, on peut espérer atteindre des taux de transferts de 6.362 Mo/s en lecture et de 5.363 Mo/s en écriture lorsque l’appareil est connecté à un port USB4 (80 Gbps). Les débits seront par contre de 3.800 Mo/s maximum via une connectique USB4 (40 Gbps) ou Thunderbolt 4 et de seulement 2.800 Mo/s en Thunderbolt 3.

A noter qu’OWC commercialise son nouvel appareil en deux versions :

soit le boîtier seul (sans SSD) au prix élevé de 219$

soit le boîtier équipé d’un SSD M.2. NVMe.

Le tarif est alors de 349$ lorsqu’il est accompagné d’un SSD de 1 To, 499$ en version 2 To, 699$ en version 4 To et enfin il faudra débourser pas moins de 1.299$ pour acquérir le modèle le plus haut de gamme offrant 8 To de stockage.

Plus rapide que son prédécesseur, le 1M2 80G est une évolution du 1M2 lancé en décembre 2023.