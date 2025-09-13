Vous manquez de place ? Ca vous dit 96 To de stockage ?

C’est au fabricant OWC que le on doit cette nouvelle solution de stockage. La firme vient de présenter le OWC ThunderBlade X12.

C’est au fabricant OWC que le on doit cette nouvelle solution de stockage. La firme vient de présenter le OWC ThunderBlade X12 : c’est un dispositif qui, physiquement, ressemble un peu à un NAS. Mais ce n’est pas un NAS…

Ce boîtier de stockage est destiné en priorité aux entreprises et aux PME travaillant dans le domaine audio visuel et/ou du cinéma. L’appareil dispose de 12 emplacements au format M.2. NVMe. Par conséquent, à raison de 12 SSD M.2. NVMe d’une capacité de 8 To chacun il est potentiellement possible d’atteindre les 96 To de stockage, avec bien entendu la possibilité de mettre en place différents type de RAID afin de sauvegarder les données dans de bonnes conditions.

A noter que le Thunderblade X12 dispose d’un bouton ON / OFF, d’un connecteur d’alimentation et de deux ports USB Type C compatibles avec la norme Thunderbolt 5. D’après OWC, il est possible de chaîner ensemble jusqu’à cinq dispositifs Thunderbolt supplémentaires ou de connecter un appareil USB-C via le deuxième port Thunderbolt.

« Nos clients nous ont indiqué exactement ce dont ils avaient besoin : davantage de capacité pour les projets d’envergure, des vitesses plus élevées pour réduire les temps d’arrêt sur le plateau et la fiabilité du RAID 5 dans un disque suffisamment compact pour être transporté partout », a déclaré Larry O’Connor, fondateur et PDG d’Other World Computing (OWC). « Le ThunderBlade X12 offre tout cela et bien plus encore. Avec les performances Thunderbolt 5, des vitesses d’écriture soutenues proches de 6 000 Mo/s et désormais jusqu’à 96 To de stockage, le ThunderBlade X12 simplifie, accélère et fluidifie les flux de travail autrefois impossibles. »

Le Thunderblade X12 est muni d’un boîtier en aluminium de couleur noir. D’après le fabricant, ce boitier en aluminium est conçu un peu comme un dissipateur thermique géant. Il est donc censé faciliter la dissipation de la chaleur dégagée par les diverses SSD M.2 et surtout OWC annonce que l’engin serait particulièrement silencieux puisque démuni de ventilateur.

Du côté des performances, le constructeur annonce que son dernier bébé peut atteindre des débits de 6.600 Mo/s en lecture et de 5.990 Mo/s en écriture.

Pour le prix, il va falloir s’accrocher puisque le Thunderblade X12 n’est assurément pas destiné aux particuliers (à moins qu’ils soient très fortunés) mais plutôt aux entreprises. En effet, la version 12 To est annoncée à 2.749,99 dollars, la version 24 To à 42749,99 dollars, la version 48 To à 6.999,99 dollars et enfin la version 96 To à 15.499,99 dollars. Le tout avec une garantie de trois ans et un câble USB C certifié Thunderbolt 5 de 80 cm.