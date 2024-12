C’est le jeu « The Lord of the Rings: Return to Moria » qui ouvre le bal des festivités. Le titre est gratuit sur cette page jusqu’au 19 décembre à 17 heures.

Comme tous les ans à la même période, l’Epic Games Store fait son show et propose une sortie de calendrier de l’avent pour nous faire patienter jusqu’à Noël, voire même au delà… En effet, un jeu est offert tous les jours jusqu’au 2 janvier 2025.

C’est le jeu « The Lord of the Rings: Return to Moria » qui ouvre le bal des festivités. Le titre est gratuit sur cette page jusqu’au 19 décembre à 17 heures.

Synopsis :

« The Lord of the Rings: Return to Moria retrace le chemin des Nains alors qu’ils entreprennent une nouvelle aventure ayant pour but de récupérer leur légendaire terre natale, la Moria, en aval des Monts Brumeux. Les joueurs s’allieront afin de survivre, fabriquer, construire et explorer les légendaires mines tentaculaires. Les expéditionnaires devront faire preuve de vigilance, car de mystérieux dangers les guettent. »