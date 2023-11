Seagate propose le SSD Nytro 4350 pour les entreprises

Destinés aux entreprises et notamment aux Datacenters, les SSD Seagate Nytro sont des SSD qui existent déjà depuis quelques années chez le contructeur. Aujourd’hui, la gamme Nytro s’enrichit avec une nouvelle référence : le Nytro 4350 NVMe.

Le fabricant vante cette nouvelle cuvée de la façon suivante : « Ce nouveau disque, créé en collaboration avec Phison, offre des performances constantes en plus d’une faible latence, d’une faible consommation d’énergie et d’une qualité de service élevée pour les centres de données. ».

Concrètement, le Nytro 4350 est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D eTLC et un contrôleur Phison.

Le Nytro 4350 existe en trois capacités de stockage : 480 Go, 960 Go et 1,92 To. Voilà les débits annoncés pour chaque modèle :

Nytro 4350 480 Go : 5.500 Mo/s en lecture, 700 Mo/s en écriture (400K/17K iOPS)

5.500 Mo/s en lecture, 700 Mo/s en écriture (400K/17K iOPS) Nytro 4350 960 Go : 5.500 Mo/s en lecture, 1.400 Mo/s en écriture (600K/34K iOPS)

5.500 Mo/s en lecture, 1.400 Mo/s en écriture (600K/34K iOPS) Nytro 4350 1,92 To : 5.500 Mo/s en lecture, 2.200 Mo/s en écriture (800K/58K iOPS)

Et ici les caractéristiques :