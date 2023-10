Seagate lance un SSD au format 2230 : le FireCuda 520N

Depuis plusieurs mois maintenant, les fabricants annoncent à tour de rôle des SSD M.2. NVMe plus compacts que les modèles 2280 actuels (voir ici, là et encore là par exemple). Ces SSD M.2. NVMe de type « 2230 » mesurent seulement 22 x 30 mm. Ces dimensions réduites rendent possible leur installation dans des chromebooks, des mini PC et dans les dernières consoles PC comme par exemple le Steam Deck de Valve ou la ASUS Rog Ally.

Le constructeur Seagate n’échappe pas à la règle et lance à son tour un SSD « 2230 ». Son dispositif porte le nom de FireCuda 520N. C’est un SSD M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x. Deux capacités de stockage sont disponibles : 1 To et 2 To.

Voilà les débits proposés par les FireCuda 520N de 1 To et 2 To :

FireCuda 520N 1 To : 4.800 Mo/s en lecture, 4.700 Mo/s en écriture (800K/900K iOPS)

4.800 Mo/s en lecture, 4.700 Mo/s en écriture (800K/900K iOPS) FireCuda 520N 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 3.200 Mo/s en écriture (480K/750K iOPS)

Les FireCuda 520N sont annoncés avec un MTBF de 1,8 millions d’heures et une endurance de 600 To pour le modèle 1 To et 450 To pour le modèle 2 To. Couverts par une garantie de cinq ans, les SSD bénéficient également du Seagate Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données1 valable pendant trois ans.

Pour le prix, comptez 129,99€ pour la version 1 To et pas moins de 219,99€ pour la version 2 To.