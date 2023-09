Silicon Power présente une version « 2230 » de son SSD UD90

Silicon Power vient de présenter une nouvelle déclinaison de son SSD M.2. UD90. En plus du modèle au format 2280 lancé en mai 2022, le constructeur annonce maintenant la sortie d’un modèle au format 2230 qui pourra convenir aux consoles portables Steam Deck, ASUS Rog Ally et aux machines ultra portables.

Comme son prédécesseur, le SSD au format 2230 tire partie d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash dont les caractéristiques pas précisée (TLC ou QLC ?). Le type de contrôleur n’est pas connu non plus.

Le modèle « 2230 » existe en trois capacités : 500 Go, 1 To et 2 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

UD90 500 Go : 4.700 Mo/s en lecture, 1.700 Mo/s en écriture

4.700 Mo/s en lecture, 1.700 Mo/s en écriture UD90 1 To : 4.900 Mo/s en lecture, 3.200 Mo/s en écriture

4.900 Mo/s en lecture, 3.200 Mo/s en écriture UD90 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 3.200 Mo/s en écriture

Ce SSD de petite taille est annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une garantie de cinq ans. Pour le moment, on connaît pas son prix de vente.