Seagate EXOS X24 : un disque dur de 24 To pour Data Centers

Après l’EXOS X14, l’EXOS X16, l’EXOS X18 et l’EXOS20, c’est donc tout naturellement que Seagate dévoile aujourd’hui le Seagate EXOS X24. On aurait pu s’attendre à un EXOS X22 mais apparemment non un tel modèle ne semble pas au programme du constructeur.

Le Seagate EXOS X24 est un disque dur au format 3,5 pouces qui n’est pas vraiment destiné au grand public puisqu’il a plutôt vocation à équiper les serveurs d’un Data Center. C’est pourquoi il existe en deux interfaces : SATA à 6 Gb/s ou SAS à 12 Gb/s.

Comme on peut le voir dans ce fichier PDF, pour atteindre une capacité de stockage de 24 To, le constructeur a empilé 10 plateaux d’une capacité de 2,4 To chacun. Le tout placé sous hélium.

Comme la majorité des disques durs du fabricant, l’EXOS X24 emploie la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording) et il fourne à 7.200 tours par minute.

L’EXOS X24 est annoncé avec des taux de transferts de 285 Mo/s en lecture et de 272 Mo/s en écriture. Le disque dur offre des temps d’accès moyen de 4,16 ms.

Couvert par une garantie de cinq ans, le Seagate EXOS X24 offre un MTBF de 2,5 millions d’heures. Le fabricant nous précise que ce modèle est doté de la technologie de chiffrement Seagate Secure, qui offre au disque un chiffrement automatique SED-FIPS et l’effacement sécurisé instantané (ISE).

Les disques Exos X24 de Seagate seront disponibles à la vente à partir du mois de décembre. Pour l’instant, le tarif n’est pas connu.

A noter que Seagate fignole en ce moment des disques durs d’une capacité de 30 To dotés la technologie HAMR. On en parlait déjà dans cette roadmap en début d’année. La production devrait commencer début 2024.