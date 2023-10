Un SSD minuscule chez Buffalo

On connait déjà depuis longtemps les clés usb très compactes comme par exemple la SanDisk Ultra Fit qu’on a déjà eu l’occasion de tester dans cet article. Désormais, les fabricants vont encore plus loin et propose la même chose mais en version SSD.

C’est justement le cas du fabricant Bullafo qui propose au Pays Du Soleil Levant le SSD PST1.0U3-BA. Un SSD rikiki qui ne mesure que 28 mm de long, 14,6 mm de large et 8 mm d’épaisseur. Son poids n’est que de 4,5 grammes.

Le SSD est tellement petit qu’une fois inséré dans le port USB du PC, il ne reste que 17 mm qui dépasse… A noter que malgré sa petite taille, le SSD est capable d’atteindre des taux de transferts de 600 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture. Cela est rendu possible grâce à son port USB qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

Buffalo propose son mini SSD en trois capacités de stockage : 250 Go, 500 Go et 1 To. Pour l’instant, sa commercialisation n’est pas prévue en Europe mais uniquement au Japon. Pour information, le SSD coûte là-bas 6.660 yens (environ 42€) en version 250 Go, 10.000 yens (environ 63€) en version 500 Go et 18.800 yens (environ 120€) en version 1 To.