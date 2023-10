Nouveau record du monde d’overclocking : 9,1 GHz !

Lors d’une démonstration organisée par ASUS ROG, une équipe d’overclockers est parvenu à battre le record du monde d’overclocking détenu depuis 2012 par le processeur AMD FX-8350 qui avait atteint à l’époque 8.794,33 MHz d’après CPU-Z Validator.

Aujourd’hui, le record a été battu par Elmor avec un processeur Intel Core i9-14900KF qui a pu atteindre 9.100 MHz sur une courte durée, mais c’est le chiffre de 9.043,92 MHz qui a été retenu et validé par l’utilitaire CPU-Z.

Pour obtenir un tel résultat, les bidouilleurs ont utilisé un processeur Intel Core i9-14900KF, une carte mère ASUS ROG Maximus Z790 APEX ENCORE et 16 Go de RAM DDR5. Le tout refroidi à -212°C à l’aide d’hélium liquide, un procédé qui semble plus efficace et donné de meilleurs résultats que l’azote liquide qui était utilisé jusqu’à présent.

Une vidéo de l’événement est disponible ici :