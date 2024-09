Bon Plan : 250€ le SSD Crucial MX500 de 4 To

Avis aux amateurs : la version 4 To du SSD Crucial MX500 ne coûte en ce moment que 250€ tout rond sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon) alors que le SSD est facturé 288,07€ sur Amazon.fr. C’est un très bon prix pour ce SSD et cette capacité de stockage.

Rappelons que le Crucial MX500 est une référence dans le domaine des SSD au format 2,5 pouces. On a déjà eu l’occasion de passer en revue les modèles de 500 Go et 1 To sur Bhmag il y a quelques temps et ils nous ont donné entière satisfaction.

Pour information, le MX500 est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2258 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches. En terme de performances, il offre des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.