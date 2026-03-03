Le JEDEC vient d’officialiser les futures spécifications techniques de la norme UFS 5.0 (UFS pour Universal Flash Storage). Cette nouvelle version de la norme offrira des performances deux fois plus élevées que l’UFS 4.0. Les débits séquentiels passent en effet de 4,2 Go/s pour l’UFS 4.0 à 10,8 Go/s pour l’UFS 5.0.

Le stockage UFS est un stockage en mémoire flash embarqué qu’on trouve généralement dans des produits high tech comme par exemple des smartphones, des objets connectés, des ordinateurs, des consoles de jeux, etc… Le fait de proposer des vitesses plus élevés permettra de transférer plus rapidement des données et des fichiers. Cerise sur le gâteau, la norme UFS 5.0 est également moins énergivore.

« Les membres du JEDEC contribuent sans cesse à définir les normes qui façonneront la prochaine génération d’appareils mobiles et d’applications avancées. L’engagement du comité en faveur de l’amélioration continue de la série UFS ouvre la voie à l’innovation future », a déclaré Mian Quddus, président du conseil d’administration du JEDEC et du comité JC-64 pour le stockage de mémoire embarquée et les cartes mémoire amovibles.

D’après le JEDEC, voilà les principaux avantages de l’UFS 5.0 :