La mise à jour 25H2 de Windows 11 est disponible en téléchargement depuis le mois d’octobre 2025. Jusqu’à maintenant, les utilisateurs de Windows 11 étaient libres de télécharger (ou non) la mise à jour 25H2 sur leur machine. Mais apparemment la migration ne se fait pas aussi rapidement que Microsoft l’espérait…

C’est pourquoi l’éditeur a décidé de ne pas y aller par quatre chemins. Désormais, Microsoft force carrément l’installation de Windows 11 25H2 sur les machines des utilisateurs équipés de Windows 11 24H2. Si le PC est compatible, la mise à jour se lance automatiquement via WindowdUpdate sans que l’utilisateur n’ait besoin d’intervenir.

La firme de Redmond se justifie par le fait que Windows 25H2 est plus sécurisé que la version précédente et que Windows 24H2 doit être remplacé car le support de cette version prendra officiellement fin le 13 octobre 2026.

Si sur le papier, les intentions de l’éditeur sont à priori louables. Dans la pratique la manière de faire de Microsoft qui n’hésite pas à imposer les choses a tendance à agacer les utilisateurs. Et malheureusement, dans ce domaine Microsoft est assez coutumier du fait.