D’après sa dernière étude, TrendForce prévoit que les prix contractuels de la DRAM grand public vont continuer d’augmenter de 45 à 50% au cours du deuxième trimestre 2026.

D’après une nouvelle étude, le prix de la RAM va encore monter de 45 à 50% ce trimestre

D’après sa dernière étude, TrendForce prévoit que les prix contractuels de la DRAM grand public vont continuer d’augmenter de 45 à 50% au cours du deuxième trimestre 2026. Le cabinet d’études explique que cette hausse de prix est liée une demande très forte combinée à une offre très faible.

TrendForce indique qu’en mars 2026, les tendances tarifaires du secteur de la DRAM grand public étaient principalement tirées par les produits d’une densité inférieure à 4 Go Par exemple, les prix moyens de la DDR4 de 4 Go ont augmenté de plus de 20%, dépassant largement les hausses de prix observées pour les produits de densité supérieure.

Cette situation faisait suite à une précédente flambée des prix de la DDR4 et à l’annonce, en 2025, par les principaux fournisseurs, de la fin de vie de certains produits utilisant des technologies plus anciennes.

Les fabricants taïwanais ont réorienté leur production vers la DDR4 afin de capter la première vague de la demande. Malheureusement cela perturbe le marché y compris sur des technologies anciennes comme la bonne vieille DDR3 et même la DDR2. A tel point que les prix moyens des mémoires DDR3 et DDR2 ont augmenté de 20 à 40% en mars.

En prévision du deuxième trimestre, les fournisseurs taïwanais ont relevé leurs prix en mars, certains intégrant déjà les augmentations attendues. De plus, ils ont adopté une politique tarifaire plus agressive dans un contexte de capacités limitées et d’intensification des transferts de commandes.

Par conséquent, les écarts de prix de transaction entre les différents clients devraient se réduire sensiblement au cours du prochain trimestre. À l’inverse, les fournisseurs sud-coréens pratiquent déjà des prix de vente moyens relativement plus élevés sur le segment de la DRAM grand public et devraient donc procéder à des ajustements de prix plus modérés à court terme