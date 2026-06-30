Vu la situation actuelle, une nouvelle déclinaison vient de faire son apparition sur le site du revendeur Cytron. Il s’agit en quelque sorte d’une version « low cost » ou une version « light » du Raspberry Pi 4

Avec la flambée des prix, voilà un Raspberry Pi 4 moins cher mais bridé à 1,25 GHz

Suite à la hausse du coût des composants à cause de l’IA, la fondation Raspberry Pi a augmenté à plusieurs reprises le prix de ses cartes Raspberry Pi depuis le début de l’année 2026.

La fondation a aussi été contrainte de faire des concessions en commercialisant un Raspberry Pi 4 doté de 3 Go de mémoire au prix de 73,75$ en complément du Raspberry Pi 4 avec 4 Go de mémoire dont le prix dépasse désormais la centaine de dollars.

Mais vu la situation actuelle, une nouvelle déclinaison vient de faire son apparition sur le site du revendeur Cytron. Il s’agit en quelque sorte d’une version « low cost » ou une version « light » du Raspberry Pi 4 mais dont la fréquence de fonctionnement a été revue à la baisse.

En effet, au lieu de fonctionner à 1,8 GHz comme n’importe quelle autre carte Raspberry Pi 4, cette version dispose d’un SoC Broadcom BCM2711 (4 cœurs ARM Cortex-A72) bridé à 1,25 GHz.

Moins performant mais aussi moins cher, ce Raspberry Pi 4 bridé à 1,25 GHz coûte 87,25$ en version 4 Go (au lieu de 110$ pour le modèle classique) et 147$ en version 8 Go (au lieu de 181,50$).

Cytron annonce que le stock est limité. Les cartes sont garanties douze mois.