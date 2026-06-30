Micron prédit que le prix de la mémoire ne va pas s’améliorer avant 2028

Micron prédit que la situation actuelle va perdurer au moins jusqu’en 2028. En cause : les besoins gargantuesques des datacenters dédiés à l’IA qui requièrent encore et encore de la mémoire vive et de la mémoire flash en abondance.

Mémoires
par Sebastien 0

Depuis plusieurs mois maintenant, le prix des composants informatiques est en crise. Que ce soit la mémoire vive, la mémoire flash, les disques durs et d’une manière générale tout le stockage, les tarifs ne cessent de s’affoler ces derniers temps.. Et apparemment d’après le fabricant Micron ça n’est pas prêt de s’arrêter de sitôt.

En efet, Micron prédit que la situation actuelle va perdurer au moins jusqu’en 2028. En cause : les besoins gargantuesques des datacenters dédiés à l’IA qui requièrent encore et encore de la mémoire vive et de la mémoire flash en abondance.

Suite à la publication des résultats financiers du troisième trimestre, le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a déclaré :

« Bien que nous anticipions une amélioration progressive de l’offre du secteur en 2028, nous n’avons actuellement aucune visibilité quant au moment où l’offre de mémoire pourra rattraper la demande croissante. »

Pour augmenter ses capacités se production de mémoire, Micron a prévu l’acquisition d’une nouvelle usine à Taïwan et prévoit de construire une usine aux Etats-Unis dans l’état de New York.  Cette nouvelle manufacture devrait être achevée en début d’année 2029.

En attendant que ces usines entrent en service, il est fort probable que les prix de la mémoire vont encore rester élevés pendant un certain temps… Et malheureusement, cela affectera non seulement les composants informatiques dont nous sommes friands pour nos chers PC mais aussi les futures consoles Xbox Helix, PS6 et PS6 Portable, ainsi que la Steam Machine déjà annoncée et qui coûte un bras.

Source TechPowerUp

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Sebastien 20696 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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