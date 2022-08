Bon Plan : un bon prix pour les SSD Crucial BX500

Les SSD Crucial BX500 sont également proposés à prix cassés. La version 1 To du Crucial BX500 s’affiche à seulement 69,99€ tandis que la version 2 To vaut 149,99€.

Depuis quelques jours, les SSD Crucial MX500 de 500 Go, 1 To et 2 To sont à prix réduits sur Amazon et ils font le bonheur de ceux qui veulent s’équiper à moindre coût. Il faut dire que les MX500 sont de très bons SSD qu’on a déjà eu l’occasion de tester sur Bhmag ici et là.

Mais pour ceux qui disposent d’un budget encore plus limité, sachez que les SSD Crucial BX500 sont également proposés à prix cassés. Ce sont des SSD d’entrée de gamme moins performants que les MX500 mais qui se montreront amplement suffisants pour une utilisation bureautique.

En ce moment, la version 1 To du Crucial BX500 s’affiche à seulement 69,99€ tandis que la version 2 To vaut 149,99€. Dans les deux cas, le SSD exploite un contrôleur Silicon Motion SM2258XT et de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches. En terme de performances, les BX500 proposent des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 540 Mo/s en lecture et jusqu’à 500 Mo/s en écriture.