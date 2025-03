Bone nouvelle pour les joueurs ! L’Epic Games Store offre deux jeux durant une semaine. Il s’agit des titres Mortal Shell et World of Warships – Anniversary Party Favor.

C’est cadeau ! Mortal Shell et World of Warships sont offerts sur l’Epic Games Store

Bone nouvelle pour les joueurs ! L’Epic Games Store offre deux jeux durant une semaine. Il s’agit des titres Mortal Shell et World of Warships – Anniversary Party Favor. Vous pouvez les télécharger sans débourser un centime en vous rendant sur cette page et sur celle-ci.

Mortal Shell

Mortal Shell est un action-RPG riche qui mettra à l’épreuve votre santé mentale et votre résilience dans un monde sens dessus dessous. Vos adversaires ne s’encombrent pas de compassion, inutile à la survie, et misent tout sur acuité mentale et précision. Possédez des guerriers disparus, découvrez des sanctuaires cachés et affrontez des ennemis de taille.

World of Warships – Anniversary Party Favor

Plongez dans des batailles navales palpitantes et rassemblez une armada de plus de 600 navires, des destroyers furtifs aux cuirassés gigantesques. Modifiez l’apparence de votre navire, choisissez des améliorations adaptées à votre style de jeu et affrontez d’autres joueurs.