Bon Plan : l’ensemble des clés hdmi Fire TV Stick d’Amazon est à prix réduits

Amazon propose en ce moment toute sa gamme de clés hdmi « Fire TV Stick » en promotion. La totalité des modèles sont à prix réduits en cette période post Noël que ce soit : le Fire TV Stick Lite, le Fire TV Stick, le Fire TV Stick 4K ou même le tout dernier Fire TV Stick 4K Max qui a été dévoilé il y quelques semaines.

Pour rappel, les Fire TV Stickd’Amazon sont des clés hdmi qu’il suffit simplement de connecter à l’arrière de sa TV afin accès à du contenu multimédia. Grâce à petite module de quelques centimètres seulement, une TV classique devient en un instant une TV connectée. L’appareil permet d’accéder à internet sur son téléviseur et de lui ouvrir de nouvelles posibilités, comme par exemple l’installation d’applications et l’acccès à d’innombrables services de streaming audio et vidéo : Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, Salto, My Canal, etc..

Afin de répondre aux besoins de chacun, Amazon propose quatre versions du Fire TV Stick. Chaque modèle offre des caractéristiques techniques différentes. Libre à chacun d’opter pour le modèle de son choix en fonction de ses besoins (vous comptez regardes plutôt des films HD ou ultra HD ? faire des jeux ? etc…) mais aussi en fonction de son budget.

Actuellement, grâce à la promo d’Amazon, les tarifs varient de 18,99€ pour le modèle « Lite » le plus basique à 39,99€ pour le modèle « 4K Max » le plus performant mais aussi le plus cher de la gamme.

Histoire de s’y retrouver voilà le détail et les caractéristiques des différentes déclinaisons :