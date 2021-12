Deux nouveaux SSD M.2. NVMe chez Synology !

En plus des SSD 2,5″ SATA52110, Synology annonce maintenant l’arrivée de deux nouveaux SSD au format M.2. NVMe : les SNV3410 et SNV3510.

En plus des SSD 2,5″ SATA52110 dont on parlait récemment dans cette actualité, Synology annonce maintenant l’arrivée de deux nouveaux SSD au format M.2. NVMe : les SNV3410 et SNV3510, qui succèdent aux SNV3400/3500 lancés en juin 2020.

Les Synology SNV3410 et SNV3510 sont tous les deux des SSD M.2 NVMe. Ils se différencient par leur form factor : le SNV3410 est un M.2. 2280 qui mesure 22 x 80 mm tandis que le SNV3510 est un M.2. 22100 qui mesure 22 x 110 mm. Dans les deux cas, ce sont des SSD qui exploitent une interface PCI Express 3.0 4x.

Voilà leurs caractéristiques techniques :

Le SNV3410 est disponible uniquement avec une capacité de stockage de 400 Go. De son côté, le SNV3510 existe en deux capacités : 400 Go et 800 Go.