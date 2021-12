NVIDIA présente les drivers Geforce 497.29 WHQL

Les possesseurs d’une carte graphique NVIDIA vont pouvoir mettre à jour les pilotes de leur carte graphique. En effet, les drivers Geforce 497.29 WHQL sont maintenant disponibles en téléchargement.

D’après la Release Notes (cf. ce fichier pdf), les pilotes Geforce 497.29 WHQL sont optimisés pour le jeu GTFO et la dernière mise à jour de Horizon Zero Dawn qui expoite la technologie NVIDIA DLSS et offre un gain de performances de près de 50%.

Ces nouveaux drivers apportent également des correcifs pour plusieurs jeux tels que Flight Simulator, Supreme Command : Forget Alliance et Supreme Commander 2.

Les drivers Geforce 497.29 WHQL sont proposés en téléchargement sur le site de NVIDIA