Amazon présente le Fire TV Stick 4K Max (maj : dispo !)

Amazon fait évoluer sa gamme de clés HDMI et annonce la sortie du Fire TV Stick 4K Max. Derrière ce nom à rallonge se cache une version très améliorée du Fire TV Stick 4K.

La version Max se veut 40% plus performante que le modèle précédent grâce à un processeur plus véloce, un modèle quad core cadencé à 1,8 GHz secondé par 2 Go de mémoire RAM.

Mais ce n’est pas tout puisqu’au rang des nouveautés, le Fire TV Stick 4K Max apporte également le support du WIFI 6 (grâce à une puce Mediatek MT7921LS) ainsi que le support des technologies 4K HDR, HDR10+, Dolby Atmos et Dolby Vision.

(Actualité publiée initialement le 10/09/2021)

MAJ le 07/10/2021 : Comme prévu, le Fire TV Stick 4K Max est disponible à la vente à partir d’aujoud’hui.

L’appareil dispose de 8 Go de stockage afin d’y installer des applications diverses et variées. Généralement cela sert principalement à installer les apps des principaux acteurs de streaming : Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, Salto, My Canal, etc.. On notera d’ailleurs que la télécommande intègre désormais des boutons vers Prime Vidéo, Netflix, Disney+ et Amazon Music.

Le Fire TV Stick 4K Max est disponible en précommande au prix de 64,99€ sur Amazon.fr. Les acheteurs seront livrés à partir du 7 octobre prochain.

