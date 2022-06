GOG vous offre le jeu Shantae and the Pirate’s Curse

En ce moment, le jeu de plateforme Shantae and the Pirate’s Curse est disponible gratuitement sur GOG

En ce moment, le jeu de plateforme Shantae and the Pirate’s Curse est disponible gratuitement sur GOG. Vous pouvez le télécharger gratis ou l’ajouter à votre ludothèque gratuitement jusqu’au 15 juin via cette page. Passé ce délai il redeviendra payant.

Synopsys :

Embarquez-vous dans une nouvelle aventure avec Shantae, génie de la danse du ventre aux cheveux qui claquent. Après avoir perdu ses pouvoirs magiques, Shantae s’associe à l’infâme pirate Risky Boots pour sauver Sequin Land d’une malédiction. En tant que pirate, Shantae obtient de nouvelles armes pour progresser dans sa quête, tuer des monstres, affronter des boss épiques… et essayer de retrouver ses pouvoirs magiques par la même occasion !