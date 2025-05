Nostalgie : 3D Pinball Space Cadet sur Android (et Win11)

Bonne nouvelle pour les plus anciens d’entre nous : le jeu de flipper 3D Pinball Space Cadet qui était fourni d’origine avec Windows 95, Windows 98 et Windows XP vient de faire son apparition sur Android.

A noter que c’est au développeur Kyle Sylverte que l’on doit ce portage original. Si vous possédez une tablette ou un smartphone Android vous pouvez télécharger l’app sur cette page de Google Play.

Est-ce qu’il existe une version de 3D Pinball Space Cadet compatible avec Windows 10 et Windows 11 ?

En faisant des recherches sur le net, j’ai déccouvert qu’une version du jeu 3D Pinball Space Cader est disponible pour les utilisateurs de Windows 10 et de Windows 11. Vous pouvez télécharger le jeu ici sur Softonic. Il y a un programme d’installation. Une fois installé, vous aurez accès au bon vieux jeu de l’époque.

Une version jouable en ligne

A noter que une version du jeu jouable directement en ligne existe aussi. Ca rame un peu mais ça reste jouable. Vous pouvez y accèder via cette adresse.