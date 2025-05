Forfait 4G 20 Go de DATA à 3,99€ chez CDiscount Mobile

Pour celles et ceux qui ont besoin d’un petit forfait 4G à prix économique, voilà une offre plutôt intéressante disponible sur CDiscount Mobile. En effet, l’opérateur virtuel propose un forfait mobile 4G avec 20 Go de DATA à seulement 3,99€ par mois. Ce tarif donne droit aux SMS et MMS en illimité ainsi qu’aux appels en France métropolitaine et depuis l’Union Européenne et les DOM.

Les voyageurs pourront utiliser ce forfait à l’étranger puisqu’il inclut également 14 Go de DATA utilisables en 4G en Europe et dans les DOM. Pas moins de 30 destinations en Europe sont inclues (27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Le forfait coûte 3,99€ par mois et il est sans engagement. La carte SIM est facturée 1€.

D’autres forfaits chez CDiscount Mobile ?

En plus de ce forfait, d’autres formules sont disponibles chez CDiscount Mobile si vous avez besoin de plus ou moins de DATA :

