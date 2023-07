Twitter devient X

Nouveau coup de génie (?) ou nouveau coup de folie (?) de la part de Elon Musk : difficile à dire pour le moment, mais le fantasque patron de Twitter a décidé que le réseau socail Twitter allait changer de nom et devenir X.

Et les changements commencent d’ores et déjà à prendre effet puisque le logo qui représentait un oiseau bleu laisse désormais place à un logo où figure la banale lettre X dans un format plus ou moins stylisé.

Le nom de domaine X.com, qui appartient à Elon Musk depuis quelques années, renvoie également déjà vers le nom de domaine twitter.com. Il faudra sûrement patienter encore un peu avant que la bascule se fasse complètement vers X.

Quoiqu’il en soit, depuis ce matin les références à X se font de plus en plus nombreuses sur Twitter. Le logo a été modifié et la page d’accueil du célèbre réseau social a également eu droit à un petit lifting.

Apparemment, Elon Musk est fan de la lettre X que l’on trouve par exemple déjà dans le nom de certaines de ses voitures électriques comme la Tesla Model X ou dans le nom de sa société de navettes spaciales : Space X.

Bref… Twitter vit actuellement ses derniers jours sous son nom originel, et à moins que la lubie d’Elon Musk tombe à l’eau, le réseau social devrait porter définitivement le nom de X sous peu.