Si vous lorgnez depuis quelques temps sur un SSD de très grande capacité, sachez que la version 8 To du Samsung 870 QVO s’affiche en ce moment à un prix ultra compétitif. Il me semble d’ailleurs que c’est le tarif le plus bas qu’on ait eu l’occasion de voir sur ce modèle de 8 To.

Le Samsung 870 QVO de 8 To s’affiche en effet à seulement 329,99€ sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon) ce qui revient au final à 337,39€ en incluant les frais de livraison.

A titre de comparaison, le même SSD coûte presque 100€ de plus en France puisqu’il est référencé à 435,29€ sur Amazon.fr.

Pour information, le Samsung 870 QVO est un SSD au format 2,5 pouces qui est équipé d’une interface SATA III. Il embarque de la mémoire NAND Flash QLC et ils propose des débits de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.