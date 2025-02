Vente flash : 599€ le PC gaming Medion Erazer Deputy P60i

Chez CDiscount, le PC portable gaming Erazer Deputy P60i de Medion est disponible à bon prix. Il ne coûte en ce moment que 599,99€ sur CDiscount en appliquant le code promo PC100D699 (au lieu de 699,99€).

Pour information, la machine est animée par un processeur Intel Core i5-12450H cadencé à 3,3 GHz (boost à 4,40 GHz). Elle dispose de 16 Go de RAM et embarque un SSD M.2. de 512 Go. Son écran 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels) supporte une fréquence de 144 Hz et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 dispose de 8 Go de mémoire.

Le Deputy P60i supporte en outre le WIFI 6E ainsi que le Bluetooth 5.1. Au niveau de la connectique, le PC propose 1 port USB 2.0, 1 port USB A à la norme USB 3.2 Gen1, 1 port USB C à la norme USB 3.2 Gen2, un MiniDisplay 1.4, un port HDMI, 1 port audio, 1 prise casque et 1 port Ethernet. On trouve aussi un lecteur de carte mémoire micro SD.

Les spécifications complètes du PC sont consultables sur la fiche technique de CDiscount. A noter que le système d’exploitation Windows n’est pas fourni avec la machine mais ce n’est pas spécialement gênant étant donné qu’on trouve facilement des licences de Windows 10 ou Windows 11 pour une bouchée de pains sur des sites spécialisés comme Godeal24.